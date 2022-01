Internacional negocia lateral-esquerdo Natanael com o Fortaleza

O Internacional está negociando a saída do lateral-esquerdo Natanael para o Fortaleza. De acordo com o jornal GaúchaZH, do Rio Grande do Sul, a diretoria colorada estuda a definição do modelo de negócio: por empréstimo até o final da temporada ou rescisão.

Com 31 anos, Natanael seria a quinta contratação do Fortaleza para a temporada 2022. Até o momento, o Leão já anunciou o goleiro Fernando Miguel, os zagueiros Wagner Leonardo e Brayan Ceballos e o lateral Anthony Landazúri.

Na última temporada, o lateral-esquerdo foi emprestado pelo Internacional ao Atlético-GO, onde disputou 32 partidas e deu cinco assistências. Entretanto, em outubro, Natanael foi devolvido ao Colorado após a diretoria do Dragão alegar "ato de indisciplina" por parte do atleta.