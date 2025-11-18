Diário do Nordeste
Internacional antecipa viagem do elenco para jogo com Ceará; veja provável escalação

Os times se enfrentam na próxima quinta (20), às 21h30, pela Série A

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:35)
Jogada
Legenda: A delegação do Internacional viaja para a capital cearense nesta terça-feira (18)
Foto: Ricardo Duarte / Internacional

A diretoria do Internacional mudou o planejamento dos atletas para o confronto com o Ceará, marcado para a próxima quinta-feira (20), às 21h30, na Arena Castelão, pela 34ª rodada da Série A. Com a prática de viajar apenas na véspera da partida, o clube organizou a chegada na capital cearense já para esta terça (18), aumentando a concentração e o foco do grupo na eventual decisão.

O jogo ganhou mais peso pelo risco de rebaixamento colorado. No momento, a equipe gaúcha aparece na 15ª posição, com 37 pontos, apenas dois de vantagem para o Vitória-BA, que abre o Z-4. Já o Vovô aparece em 12º, com 42.

Restando somente cinco rodadas, o treinador argentino Ramón Díaz trata o embate como crucial em prol da permanência na elite nacional. Segundo o ge, a gestão também adiou o início do planejamento da temporada de 2026 até alcançar uma pontuação mais segura dentro do Brasileirão.

Provável escalação do Internacional

O Internacional tem um desfalque certo: o volante Thiago Maia, por suspensão. Já os atacantes Carbonero e Borré foram convocados para a seleção da Colômbia durante a Data Fifa, mas há um planejamento para o retorno da dupla até a data da partida com o Ceará, ficando então à disposição.

A provável escalação tem: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. No 1º Turno, o Inter venceu por 1 a 0 em casa.

