Ceará lança novo uniforme referente ao Dia da Consciência Negra; veja imagens
Novo uniforme especial do Ceará tem cor predominantemente roxa
O Ceará anunciou nesta segunda-feira (17) o lançamento de um novo uniforme, que faz referência ao Dia da Consciência Negra, celebrado no Brasil nesta quinta-feira (20), data em que o Vovô enfrenta o Internacional pela Série A do Brasileirão 2025.
“A camisa tem uma clara referência ao Rio Branco, equipe que precedeu o Ceará Sporting Club e à cultura negra africana. Além disso, seus detalhes fazem alusão a Agbada, manto tradicionalmente usado pelo povo iorubá em toda a África ocidental. A referência no modelo tem alusão direta ao fato de que muitos dos escravos trazidos para o Brasil entre os séculos XVIII e XIX eram deste povo”, disse o clube em seu site oficial.
O novo uniforme especial do Ceará tem cor predominantemente roxa, em referência às cores do Rio Branco, clube que precedeu o Ceará. Ao longo de sua história, essa cor tem sido adotada para os uniformes especiais e comemorativos do Vovô.
“A camisa está disponível nas versões masculina (R$ 319,90), feminina (R$ 299,90) e juvenil (R$ 299,90)”, completou o clube em seu site.