Diário do Nordeste

Ceará lança novo uniforme referente ao Dia da Consciência Negra; veja imagens

Novo uniforme especial do Ceará tem cor predominantemente roxa

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:01)
Jogada
Legenda: Ceará lança novo uniforme referente ao Dia da Consciência Negra
Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

O Ceará anunciou nesta segunda-feira (17) o lançamento de um novo uniforme, que faz referência ao Dia da Consciência Negra, celebrado no Brasil nesta quinta-feira (20), data em que o Vovô enfrenta o Internacional pela Série A do Brasileirão 2025.

“A camisa tem uma clara referência ao Rio Branco, equipe que precedeu o Ceará Sporting Club e à cultura negra africana. Além disso, seus detalhes fazem alusão a Agbada, manto tradicionalmente usado pelo povo iorubá em toda a África ocidental.  A referência no modelo tem alusão direta ao fato de que muitos dos escravos trazidos para o Brasil entre os séculos XVIII e XIX eram deste povo”, disse o clube em seu site oficial.

O novo uniforme especial do Ceará tem cor predominantemente roxa, em referência às cores do Rio Branco, clube que precedeu o Ceará. Ao longo de sua história, essa cor tem sido adotada para os uniformes especiais e comemorativos do Vovô.

“A camisa está disponível nas versões masculina (R$ 319,90), feminina (R$ 299,90) e juvenil (R$ 299,90)”, completou o clube em seu site.

