Inglaterra x Eslovênia na Eurocopa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Inglaterra e Eslovênia entram em campo nesta terça-feira (25), às 16h (de Brasília), no Rhein Energie Stadion, em Colônia, para disputar a 3ª rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. As duas seleções estão no Grupo C, ao lado de Dinamarca e Sérvia.

A seleção inglesa chega para a última rodada da fase de grupos na primeira colocação do grupo C, com 4 pontos conquistados. Já a seleção eslovena está na 3ª colocação, com 2 pontos conquistados.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Cazé TV.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inglaterra

Titulares: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi, Kieran Trippier; Trent Alexander Arnold, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden; Harry Kane.

Técnico: Gareth Southgate.

Eslovênia

Titulares: Jan Oblak; Zan Karnicnik, Vanja Drkusic, Jaka Bijol e Erik Janza; Petar Stojanovic, Adam Gnezda Cerin, Timi Mac Elsnik e Jan Mlakar; Andraz Sporar e Benjamin Sesko.

Técnico: Matjaz Kek.

Inglaterra x Eslovênia | FICHA TÉCNICA

Competição: 3ª rodada da Eurocopa

Local: Rhein Energie Stadion, em Colônia (Alemanha)

Data e Horário: terça-feira (25), às 16h (de Brasília)