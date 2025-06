Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder nas Finais da NBA: veja horário, onde assistir e palpites

Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder se enfrentam nas Finais da National Basketball Association (NBA) nesta quinta-feira (19), em jogo 6 das finais. O jogo será às 21h30, no Gainbridge Fieldhouse, em Indiana (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e informações do confronto.

ONDE ASSISTIR

O jogo Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder na NBA terá transmissão da Band (TV Aberta), ESPN (TV fechada), e Disney+ e NBA League Pass (Streaming).

PALPITES

inter@

O QUE VALE O JOGO?

Mais que um jogo de final, é a primeira chance de conhecer o grande campeão da temporada da NBA. Liderando a série por 3 a 2, basta que o Oklahoma City Thunder supere o Indiana Pacers fora de casa, para ganhar o seu primeiro título da liga de basquete mais disputada do mundo.

Além disso, Tyrese Haliburton, principal jogador dos Pacers, jogou o jogo 5 no sacrifício com dores na perna direita. Com isso, mesmo que não seja um impeditivo do armador entre em quadra no jogo 6, o jogador não está 100% quanto à sua condição física.

INDIANA PACERS X OKLAHOMA CITY THUNDER | FICHA TÉCNICA