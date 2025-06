Indiana Pacers vence o Oklahoma City Thunder e força o Jogo 7 na decisão da NBA

O Indiana Pacers manteve vivo o sonho de conquistar seu primeiro título na NBA ao derrotar, nesta quinta-feira (19), em casa, o Oklahoma City Thunder por 108 a 91. Com o resultado, a série final está empatada em 3 a 3, levando a decisão para o sétimo e último jogo, que acontecerá no domingo (22), às 21h, em Oklahoma.

A última vez que a NBA foi decidida em um jogo 7 foi em 2016, quando o Cleveland Cavaliers superou o Golden State Warriors em uma virada histórica.

Mesmo com a derrota, o Thunder teve como destaques individuais Shai Gilgeous-Alexander, com 21 pontos, e Jalen Williams, com 16. Pelos Pacers, Nembhard (17 pontos), Siakam (16) e Toppin (20) lideraram a pontuação.

O início da partida foi bastante equilibrado e marcado por forte intensidade defensiva de ambos os lados. O Thunder abriu 10 a 2, muito graças à boa atuação de Jalen Williams, apesar de dois erros cometidos logo no começo.

Do lado de Indiana, Haliburton, de volta ao time titular e aparentemente recuperado da lesão na panturrilha que o limitou no Jogo 5, deu mais fluidez ao ataque. Siakam marcou cinco pontos consecutivos, além de um belo toco, levando os Pacers ao empate por 10 a 10. Com pouco mais de seis minutos jogados, Nembhard converteu uma bola de três pontos, colocando os Pacers na frente pela primeira vez: 13 a 12.

A partir daí, o time da casa ganhou confiança. Haliburton também acertou de três e ampliou a vantagem para 24 a 17. Outro fator importante foi o desempenho de Toppin, que saiu do banco e rapidamente somou oito pontos.

No Thunder, Shai começou discreto, com apenas dois pontos até os instantes finais do primeiro período. Mas o astro da equipe reagiu e anotou cinco pontos seguidos, diminuindo a diferença para 28 a 25 a favor de Indiana ao final do quarto.

Shai manteve o bom momento no início do segundo quarto, alcançando 11 pontos e colocando o Thunder perto do empate: 32 a 31 para os Pacers, com menos de três minutos jogados. No entanto, os erros (sete ao todo até ali) e a boa atuação de McConnell fizeram Indiana abrir nova vantagem: 41 a 33.

Com o Thunder perdendo intensidade, os Pacers aproveitaram para construir sua maior diferença na série até então: 48 a 35. O aproveitamento nas bolas de três foi outro diferencial: Indiana acertou 8 de 22 tentativas, enquanto o Thunder tinha apenas 1 de 9.

Haliburton brilhou com uma cesta de longa distância que ampliou o placar para 58 a 39. Logo depois, ele ainda roubou uma bola e deu uma assistência perfeita para a enterrada de Siakam. O primeiro tempo terminou com um expressivo 64 a 42 a favor dos Pacers.

O terceiro quarto começou com baixa produção ofensiva dos dois lados. Foram necessários mais de quatro minutos para a primeira cesta do período, que veio com Haliburton. O domínio dos Pacers continuou e a vantagem chegou a 70 a 42 com pouco mais de sete minutos restantes.

Indiana teve um momento de queda e o Thunder diminuiu para 75 a 57, mas logo em seguida os visitantes voltaram a sofrer no ataque. Os Pacers responderam com uma sequência de nove pontos seguidos, chegando a 87 a 60. O terceiro período foi encerrado com uma cesta de três de Sheppard no estouro do cronômetro, levando o placar a 90 a 60.

O último quarto teve um ritmo mais cadenciado, com o Thunder colocando sua equipe reserva em quadra. Indiana também optou por usar o banco de reservas na reta final. As equipes se alternaram nas cestas, mas a diferença construída pelos Pacers se manteve até o fim: 108 a 91.

Agora, o título da NBA será decidido no tudo ou nada, no próximo domingo, em Oklahoma. É decisão e teste para cardíaco.