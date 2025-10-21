Diário do Nordeste
Independiente Del Valle x Atlético-MG: horário, onde assistir e prováveis escalações

Partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:52)
Jogada
Legenda: O Atlético entra em campo nesta terça-feira pela Sul-Americana
Foto: Pedro Souza / Atlético

O Atlético Mineiro entra em campo nesta terça-feira (21), contra o Independiente Del Valle, do Equador, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A partida será no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, às 21h30.

O jogo de volta será na Arena MRV, em Belo Horizonte, no dia 28, às 21h30.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da Disney+.

Como chegam as equipes

O Galo chega para o confronto como único time brasileiro na luta pelo título. A equipe eliminou Atlético Bucaramanga, Godoy Cruz e Bolívar no mata-mata.

Na Série A, o Atlético está em má fase, em 15º colocado com 33 pontos, na luta contra o rebaixamento.

O Del Valle lidera o hexagonal do Campeonato Equatoriano, com 2 pontos de vantagem para a LDU.

Los Rayados eliminaram Vasco, Muschuc Runa e Once Caldas para chegar até a semifinal da Sul-Americana.

Prováveis Escalações

Independiente Del Valle

Guido Villar; Thiago Santamaría, Mateo Carabajal, Andy Velasco e Gustavo Cortez; Patrik Mercado, Junior Sornoza, Darwin Guagua, Luis Zárate e Jean Arroyo; Claudio Spinelli (Hoyos). Técnico: Javier Rabanal

Atlético/MG

Everson; Saravia, Victor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Fausto Vera e Igor Gomes; Gustavo Scarpa, Hulk e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli 

 

