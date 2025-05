Iguatu x Maranhão: pelo Brasileiro da Série D: veja horário, palpites e escalações

Nesta sexta-feira (30), o Iguatu recebe o Maranhão, às 19 horas, no estádio Morenão, em Iguatu (CE), pela 7ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Azulão é o 4º colocado do Grupo A2, com 7 pontos, e vem empate com o Tocantinópolis em 1 a 1 fora de casa.

O Quadricolor está em 5º do Grupo A2, também com 7 pontos. A equipe vem de empate com o Parnahyba, em 1 a 1, em casa.

Palpite

inter@

Prováveis escalações

Iguatu

Cris, Leozinho, Pedro Jorge, Roni, Anderson Sobral, Airton Júnior, Uchoa, Thiaguinho Bahia, Michel Potiguar, Alison Araçoiaba e Otacílio Marcos. Técnico: Washington Luiz

Maranhão

Jean, Lucas Manga, Júlio, Arlan, Igor Nunes, Romarinho, Jorge Rocha, Railson, Dudu e Clessione e Mikeias. Técnico: Marcinho Guerreiro

Arbitragem

Arbitro: Wiomar Santana de Oliveira - AL

Assistente 1: José Moracy de Sousa e Silva - CE

Assistente 2: Francisco Marcondes Mendes Simão - CE