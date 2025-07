Iguatu vence Maracanã e entra no G4 do Grupo A2 da Série D

O Iguatu venceu o Maracanã por 2 a 1 neste sábado (12), no estádio Morenão, em Iguatu (CE), pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Os gols do Azulão foram marcados por Tiaguinho, aos 35 do 1º tempo e 12 do 2º tempo. Thales diminuiu para a Raposa Metropolitana.

Na tabela

Com o resultado, o Iguatu voltou ao G4 com 14 pontos, se recuperando na competição após 3 derrotas seguidas. A equipe está em 4º em 12 rodadas, com um ponto de vantagem para Parnahyba e Maranhão.

O Maracanã está em último, em 8º com 9.

Próximos jogos

O Iguatu volta a jogar no dia 19, contra o Imperatriz/MA, às 16 horas no Morenão.

Já o Maracanã, visita o Maranhão, no Castelão, em São Luis (MA, também no sábado, às 16 horas.