Icasa tem sede arrombada um dia após definição de indenização milionária da CBF

Invasores tentaram arrombar o depósito onde fica o material esportivo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:41)
Jogada
Legenda: Icasa tem sede arrombada um dia após definição de indenização milionária da CBF
Foto: Reprodução/redes sociais

A sede do Icasa foi arrombada e invadida na madrugada desta quarta-feira (29), um dia após o clube obter da perícia judicial o parecer sobre o valor da indenização milionária que tem a receber da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), de R$ 75 milhões.

A informação do arrombamento foi confirmada pelo Diário do Nordeste junto ao presidente do Icasa, Celso Pontes, que informou que os invasores, ainda não identificados, não conseguiram arrombar o depósito onde fica o material esportivo, não furtando nada.

De acordo com imagens obtidas pelo Diário do Nordeste, uma composição da polícia foi acionada e seguiu para o local em seguida. A reportagem acionou as assessorias da Polícia Militar e da Secretaria da Segurança Pública e aguarda um posicionamento dos órgãos.

ICASA DEVE RECEBER VALOR MILIONÁRIO

Na última segunda-feira (27), o Diário do Nordeste noticiou que a diretoria do Icasa havia recebido da perícia judicial o parecer sobre o valor da indenização milionária que tem a receber da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que seria de R$ 75 milhões.

A CBF ainda será notificada e pode contestar o valor, apesar de já ter sido condenada definitivamente no processo. O dano material reclamado pelo Icasa se refere a um caso de escalação irregular de jogador, que deveria resultar na perda de pontos para o Figueirense.

O time catarinense ficou na quarta colocação da Série B 2013, uma posição à frente do Icasa, com apenas um ponto a mais. Caso o Figueirense perdesse os pontos, o Icasa conquistaria o acesso para a Série A do Brasileirão do ano seguinte.

O Verdão ingressou na justiça desportiva, mas o caso acabou prescrevendo e anos depois o Icasa buscou a justiça comum. O processo se arrastava desde 2018 na justiça comum e foi parar no Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde o time teve parecer favorável.

ICASA VAI CONTESTAR O VALOR APRESENTADO

Em entrevista ao programa Jogada 3º Tempo da última terça-feira (28), o presidente do Icasa, Celso Pontes, afirmou que os valores da perícia estão abaixo da expectativa e que a diretoria do Verdão faz novos cálculos e fará uma contestação caso a quantia diferir.

“O Icasa contratou um contador para conferir essa perícia e a gente ter uma ideia se a realidade condiz, foi bem abaixo do valor que a gente estava esperando”, disse Celso Pontes, presidente do Icasa, no Jogada 3º Tempo.

Um acordo de valor com a CBF, que também pode contestar os R$ 75 milhões, está descartado. "É uma causa ganha, direito do clube e a gente não pode agora entrar em acordo porque tem muita conta pra pagar, e de repente vai ter que fazer um desconto, então acho melhor esperar. É melhor para o clube", disse o dirigente.

