Huddersfield x Manchester City na Copa da Liga Inglesa: veja onde assistir, horário e escalações
As duas equipes buscam avançar na competição em um jogo único
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:28)
Huddersfield x Manchester City se enfrentam na Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (24), pela terceira fase da competição. O jogo será às 15h45, no estádio Accu Stadium, em Huddersfield (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Huddersfield: Nicholls; Sorensen, Low, Feeney e Roosken; Ledson e Kasumu; Castledine, May e Alves; Taylor.
Manchester City: Trafford; Matheus Nunes, Stones, Aké e O'Reily; Nico González, Lewis e Mukasa; Bernardo Silva, Bobb e Savinho.
HUDDERSFIELD X MANCHESTER CITY | FICHA TÉCNICA
- Competição: terceira fase da Copa da Liga Inglesa
- Local: estádio Accu Stadium, em Huddersfield (ING)
- Data: 24/09/2025 (quarta-feira)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
