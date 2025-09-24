Diário do Nordeste
Huddersfield x Manchester City na Copa da Liga Inglesa: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes buscam avançar na competição em um jogo único

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:28)
Jogada
Legenda: Brasileiro Savinho, do Manchester City, durante partida
Foto: Paul ELLIS / AFP

Huddersfield x Manchester City se enfrentam na Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (24), pela terceira fase da competição. O jogo será às 15h45, no estádio Accu Stadium, em Huddersfield (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Huddersfield: Nicholls; Sorensen, Low, Feeney e Roosken; Ledson e Kasumu; Castledine, May e Alves; Taylor.

Manchester City: Trafford; Matheus Nunes, Stones, Aké e O'Reily; Nico González, Lewis e Mukasa; Bernardo Silva, Bobb e Savinho.

HUDDERSFIELD X MANCHESTER CITY | FICHA TÉCNICA

  • Competição: terceira fase da Copa da Liga Inglesa
  • Local: estádio Accu Stadium, em Huddersfield (ING)
  • Data: 24/09/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
