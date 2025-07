Horizonte x Ferroviário pelo Brasileiro da Série D: veja horário, palpites e escalações

Neste domingo (13), o Ferroviário enfrenta o Horizonte, às 16h, pela Série D do Campeonato Brasileiro, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE).

O Ferrão é o 4º colocado do Grupo A3, com 14 pontos e busca se reabilitar na competição após 3 jogos de vencer. São 2 empates e uma derrota. Além do momento ruim na Série D, o Ferroviário foi eliminado das quartas da Copa do Nordeste ao perder pro CSA por 2x1 no meio de semana em Alagoas.

A equipe de Tiago Zorro precisa vencer para manter seu lugar no G4 em confronto direto com o Galo do Tabuleiro.

O Galo é o 7º com 11, mas se vencer, ultrapassará o Ferrão na tabela, e pode entrar no G4 caso Santa Cruz/RN e Sousa tropecem. O Horizonte faz campanha de recuperação e vem de boa vitória fora de casa diante do Treze por 2x0.



Palpite



Prováveis escalações

Horizonte

Frank, Dieguinho, Raphinha,Zé Augusto, Gabriel Biloca, Igor, Claudivan, Cleyton,

Léo Ribeiro, Vanderlan e Betinho. Técnico: Adriano

Ferroviário

João Vitor, Kauê Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraíso, Iago Fabrício,

Ailton Santos, Gharib, Natan, Willyam Maranhão,

Kiuan e Ciel. Técnico: Tiago Zorro.

Arbitragem

Arbitro Jose Henrique de Azevedo Junior MA

Arbitro Assistente 1 Yuri Alves Soares MA

Arbitro Assistente 2 Jhon Gleyson Viegas Sousa MA