Horizonte goleia o Santa Cruz/RN e respira na Série D do Brasileiro

O Horizonte vence o Santa Cruz/RN por 4x2, na tarde deste domingo (1), no estádio Domingão, em Horizonte, pela 7ª rodada da Série D do Brasileiro.

Os gols do Galo do Tabuleiro foram marcados por Léo Ribeiro (2), Betinho e Elionay. Thalisson e Einstein diminuiram para o time potiguar.

Com o resultado, o Horizonte chega a 7 pontos em 7 rodadas e está em 6º, dois pontos do G4 do Grupo A3.

Na próxima rodada, as duas equipes voltam a se enfrentar, agora com mando do Santa Cruz/RN no Nazarenão, no dia 07, às 15 horas.