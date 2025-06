Hércules cita começo difícil no Fluminense e celebra gol decisivo no Mundial: 'Nunca vou desistir'

Autor do gol que sacramentou a vitória do Fluminense diante da Inter de Milão, Hércules comemorou a classificação às quartas do Mundial de Clubes da Fifa e relembrou início complicado no Tricolor das Laranjeiras. A equipe brasileira venceu o duelo desta segunda-feira (30) por 2 a 0. Germán Cano também marcou na partida.

"Cheguei aqui no Fluminense, a situação ficou um pouco complicada. Mas eu trabalhei muito. Nunca vou desistir. Isso é fruto de muito trabalho. Quero agradecer a Deus, a minha família, aos meus companheiros também. Agora é comemorar e pensar no próximo jogo", destacou o jogador.

"O professor falou para a gente que seria um jogo difícil. Sabíamos que seria um jogo difícil. Mas a gente estava bem focado no jogo, trabalhamos muito para isso. E o resultado está aí. Vencemos e isso é o mais importante", completou.

O jogador foi o primeiro reforço do Fluminense para a temporada de 2025 e a contratação mais cara da história do clube em valores absolutos. O clube carioca adquiriu 70% dos direitos econômicos por R$ 29 milhões junto ao Fortaleza. O atleta teve início contubardo na equipe carioca, pois demorou a se adaptar e foi criticado pela torcida.

A venda do jogador também foi a maior do Tricolor do Pici e do futebol cearense. O jogador chegou ao time comandado por Juan Pablo Vojvoda em 2022, quando a equipe comprou o atleta por R$ 250 mil reais junto ao Atlético Cearense.

O Fluminense vai disputar as quartas de final contra o vencedor de Manchester City x Al-Hilal. O duelo será na sexta-feira (4), no Camping World Stadium.