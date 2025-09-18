Diário do Nordeste
Harlem Globetrotters inicia turnê em Fortaleza, no CFO

Apresentação será no dia 24 de setembro

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 18:40)
Jogada
Legenda: Globe Trotters inicia turnê pelo Brasil em Fortaleza.
Foto: Foto por ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Fortaleza receber a maior turnê dos Harlem Globetrotters pela primeira vez. O espetáculo será realizado no Centro de Formação Olímpica (CFO), no dia 24 de setembro, uma quarta-feira. O evento, que terá início às 20h (de Brasília), abre oficialmente a agenda de apresentações da equipe no Brasil. É possível comprar os ingressos no site Bilheteria Virtual. 

Após quase dez anos longe do Brasil, o time mais famoso do mundo promete uma apresentação com grandes acrobacias, humor e interação com a plateia para fazer da quadra um palco de diversão para todas as idades. 

Fundado em 1926, os Harlem Globetrotters já se apresentaram em mais de 120 países e conquistaram milhões de fãs em quase 100 anos de história. O grupo nasceu com intuito de dar visibilidade a jogadores negros que eram excluídos das ligas oficiais de basquete nos Estados Unidos. 

História do Harlem Globetrotters

Antes de virar um fenômeno global do entretenimento esportivo, o Harlem Globetrotters já mostrava sua força dentro de quadra. Em 1940, por exemplo, conquistaram o World Pro Tournament, mostrando que não era só show — era bola no chão e muita competitividade.

A fama internacional veio mesmo quando eles misturaram habilidade absurda, humor afiado e jogadas ao som da clássica "Sweet Georgia Brown" — marca registrada dos Globetrotters.

Em 1958, o time contou com ninguém menos que Wilt Chamberlain, que ainda nem podia jogar na NBA na época. No ano seguinte, fizeram história em uma turnê pela União Soviética, sendo ovacionados pessoalmente por Nikita Khrushchov. Coisa de outro nível!

E não parou por aí: em 1979, os Globetrotters invadiram o mundo da TV como personagens de desenho animado criado pela Hanna-Barbera. No cartoon, enfrentavam vilões em jogos cheios de superpoderes e bom humor — bem no estilo deles.

Mas o legado vai além do entretenimento: o time quebrou barreiras raciais e de gênero. Em 1980, Lynette Woodard fez história como a primeira mulher a vestir a camisa dos Globetrotters. E entre 1962 e 1971, o time ficou praticamente imbatível: foram quase 2.500 vitórias seguidas e mais de 8.800 triunfos só nesse período.

Datas da turnê no Brasil:

  • 24/09 – Fortaleza (CE) | CFO
  • 26/09 – Recife (PE) | Geraldão
  • 27/09 – Belém (PA) | Mangueirinho
  • 28/09 – São Paulo (SP) | Ginásio do Ibirapuera
  • 30/09 – Franca (SP) | Pedrocão
  • 01/10 – Ribeirão Preto (SP) | Cava do Bosque
  • 03/10 – Santa Cruz do Sul (RS) | Ginásio do Arnão
  • 05/10 – Caxias do Sul (RS) |Centro Esportivo SESI
  • 10/10 – Criciúma (SC) | Ginásio Municipal, FME
  • 11/10 – São José (SC) | Arena Multiuso São José
  • 12/10 – Joinville (SC) | Arena Centreventos
  • 17/10 – Brasília (DF) | Arena BRB Nilson Nelson
  • 18/10 – Goiânia (GO) | Goiânia Arena
  • 19/10 – Curitiba (PR) | Ginásio do Tarumã
  • 21/10 – Maringá (PR) | Ginásio Chico Neto
  • 23/10 – Londrina (PR) | Ginásio Moringão
  • 24/10 – Campinas (SP) | Arena Concórdia
  • 25/10 – Rio de Janeiro (RJ) | Maracanãzinho
  • 26/10 – Belo Horizonte (MG) | Mineirinho
jogador de basquete

Jogada

