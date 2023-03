Guilherme celebra gol pelo Fortaleza em jogo contra o Cerro, mas pontua: 'Não adiantou'

Atacante do Fortaleza, Guilherme falou sobre as chances que vem recebendo no time. O jogador marcou o único gol do Fortaleza no segundo duelo decisivo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores. O duelo ocorreu na noite desta quinta-feira (16), no Estádio La Nueva Olla, no Paraguai.

“Particularmente, para mim, muito bom.Tenho tido minhas oportunidades. A gente tem conversado bastante. Fico feliz, apesar de que foi um gol que não adiantou para muita coisa. Mas já é um crescimento do Guilherme para o restante da temporada. Gera confiança, sim. Mas não é momento de pensar em mim, é hora de pensar no grupo, descansar, colocar as coisas boas que fizemos aqui e acertar as que tiverem que acertar e tenho certeza que vamos fazer um grande ano”, destacou o jogador em coletiva de imprensa após a partida.

Aos 46 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu cruzamento de Calebe e completou para marcar pelo Fortaleza. Com vantagem de 2 a 1 para o plantel paraguaio, o Tricolor já não conseguiria se recuperar no placar e acabou eliminado da pré-Libertadores.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda volta a campo neste domingo (19), quando enfrenta o Ferroviário no segundo jogo da semifinal do Campeonato Cearense. O duelo será às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.