Guarani de Juazeiro é campeão Cearense da Série C após vencer o Grêmio nos pênaltis

O Guarani de Juazeiro é campeão cearense da Série C. O tradicional rubro-negro do Cariri garantiu o título nesta quinta-feira (2), após superar o Grêmio Recreativo nos pênaltis por 3 a 0, após empate sem gols no estádio Moraisão. A decisão do título foi disputada em jogo único.

Nas penalidades, o Guarani converteu três cobranças com Dênis Baiano, André Cassaco e Thierry, o Grêmio perdeu todas, com Davi, Alisson Caucaia e Igor, com o goleiro André defendendo duas cobranças, a primeira e a terceira.

Herói

Ao fim da partida, goleiro André, que pegou duas cobranças, comemorou a conquista, em entrevista à FCF TV.

"Mérito e todo trabalho, e de todos os companheiros. Conquistamos o acesso e o título. Eu pode ser feliz nos pênaltis e ajudar o Guarani. As dificuldades foram grandes durante a competição, mas nas dificuldades buscamos motivação e conquistamos o título e o acesso".

Acesso

Vale lembrar que as duas equipes já tinham conquistado o acesso para a Série B do Campeonato Cearense chegarem na decisão da Série C. O Guarani eliminou o Campo Grande para conquistar o acesso, e o Grêmio passou pelo tradicional Quixadá.