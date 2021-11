Guarani de Juazeiro vence Campo Grande e sobe para 2ª divisão do Campeonato Cearense

Um dos times mais tradicionais do Estado, o Guarani de Juazeiro está de volta à segunda divisão do Campeonato Cearense. O Leão do Mercado levou a melhor no duelo regional em cima do Campo Grande, após vencer os dois confrontos da semifinais da competição.

Na partida da tarde deste sábado (27), disputada no estádio Inaldão, em Barbalha, o rubro-negro juazereinse venceu por 3 a 1. No primeiro jogo, havia superado o rival por 2 a 0.

Hugo abriu o placar para o Campo Grande aos 39 do primeiro tempo. Mas Dakson empatou para o Leão do Mercado logo no início da segunda etapa.

Thierry virou o jogo em bela jogada individual aos 35 da segunda etapa. Já nos acréscimos, Dakson, novamente, fechou o placar para o rubro-negro.

Quixadá x Grêmio Recreativo

A outra vaga para a Série B do Cearense 2022 será decidia entre Quixadá e Grêmio Recreativo. No primeiro jogo, a equipe da Capital venceu por 2 a 1 fora de casa. Neste domingo, às 15h, na Cidade Vozão, a segunda partida decide quem sobe.