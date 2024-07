Grêmio x Cruzeiro: confira horário, palpites e prováveis escalações

Grêmio entra em campo nesta quarta-feira, 10 de julho às 18:30h (horário de Brasília), contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Palpites

inter@

Escalação

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Edenilson e Cristaldo; Soteldo e Pavón.

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Ramiro, Barreal e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Gabriel Veron.

Grêmio x Cruzeiro

Estádio: Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Horário: 18:30h (de Brasília), quarta-feira, 10 de julho