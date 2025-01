Grêmio recua em negociação com o Fortaleza para ter Bruno Pacheco

Alvo do Grêmio, Bruno Pacheco deve mesmo ficar no Fortaleza. O clube gaúcho tinha interesse no jogador, com quem já negociava, mas não houve acordo com o Leão do Pici. A equipe cearense queria vender o atleta enquanto o grupo gremista acenava para ter o jogador apenas por empréstimo. A informação é do jornalista Venê Casagrande, publicada neste sábado (25).

Sem espaço no time de Vojvoda, Bruno viu com bons olhos o interesse da equipe gaúcha. O Tricolor do Pici anunciou, ainda em agosto do ano passado, a renovação com o lateral até o fim de 2026.

O lateral de 33 anos, uma das peças importantes do time, acabou perdendo espaço no Tricolor ano passado. Em 2025, tem a concorrência de Diogo Barbosa e Felipe Jonatan.

Em 2024, Bruno Pacheco fez 44 jogos com a camisa do Leão do Pici e deu quatro assistências. O Fortaleza entra em campo neste sábado, quando enfrenta o Horizonte na estreia do Campeonato Cearense.