Gramado da Arena Castelão passa por nova manutenção nesta Data Fifa

Alvo de críticas pelas condições do gramado, a Arena Castelão passa por mais um processo de manutenção nesta temporada de 2024. A praça esportiva ficará sem jogos até o dia 17 de setembro por causa da Data Fifa. Nesse tempo, entre outros aspectos, haverá correção da superfície do campo além de replantio em algumas áreas.

A Secretaria do Esporte (Sesporte) explicou os procedimentos realizados neste período de Data Fifa, em que há pausa em boa parte do calendário do futebol brasileiro. Os dois principais times do Estado, Fortaleza e Ceará, farão jogos fora de casa durante esses dias.

"As atividades de manutenção do gramado seguem com cortes helicoidais, rastelo em zonas necessárias, correção de superfície de jogo, aspirações, tratamentos localizados nas zonas necessárias, plugs em zonas de baixa densidade, replantio localizado, luzes artificiais, calagem, adubação granular, adubações foliares e controles fitossanitários", explica a nota da Sesporte.

A Arena Castelão recebeu 50 jogos até este momento em 2024. A última partida antes da parada ocorreu no local ocorreu domingo (8), quando o Ceará encarou o Operário-PR, pela Série B. A praça esportiva volta a receber jogo no dia 17 de setembro, quando o Fortaleza recebe o Corinthians pelas quartas de final da Sul-Americana.