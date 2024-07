Veja o gramado da Arena Castelão para jogo entre Ceará e Botafogo-SP; confira imagens

A Arena Castelão vai receber o 42º jogo da temporada nesta quinta-feira (25), o terceiro após a pausa no calendário. A partir das 21h30 (Brasília), Ceará e Botafogo-SP se enfrentam em mais um duelo da Série B do Brasileiro. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham todos os detalhes da partida ao vivo e em tempo real.

Há quase dez dias, o replantio da grama da praça esportiva foi concluído e também foi iniciado o uso do maquinário para simular raios solares, para auxiliar na recuperação da grama. Confira imagens do repórter fotográfico Kid Junior, do Sistema Verdes Mares.

VEJA IMAGENS DO GRAMADO ANTES DE CEARÁ X BOTAFOGO-SP:

Legenda: Gramado da Arena Castelão antes de Ceará x Botafogo-SP. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Gramado da Arena Castelão antes de Ceará x Botafogo-SP. Foto: Kid Junior/SVM

