Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

GP de São Paulo de F1: com brasileiro na pista, veja horários e onde assistir ao vivo

O brasileiro Gabriel Bortoleto estreia em casa mas largará na última posição após acidente

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:42)
Jogada
Legenda: Norris vive grande fase com a McLaren
Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Está tudo preparado para o GP de São Paulo de Fórmula 1 em 2025! Com a pole position conquistada por Lando Norris, a 21ª etapa da temporada promete muita emoção na disputa pelo título.

O brasileiro Gabriel Bortoleto estreia em casa – correndo em Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Interlagos –, mas largará na última posição, depois de não se classificar em razão de uma forte batida durante a “sprint”

Interlagos é uma pista de grandes expectativas — os 4,309 km incluem trechos icônicos como o S do Senna, e normalmente há pelo menos duas oportunidades de ultrapassagem: uma na reta principal e outra entre a Curva do Sol e a Subida do Lago.  Além disso, o clima costuma interferir bastante — como ocorreu no ano passado, quando chuva ajudou Max Verstappen a sair de 17º lugar para a vitória.

 Horário

Corrida: domingo, 9 de novembro às 14h (horário de Brasília) 

Onde assistir

Na TV aberta: Band exibirá a corrida e a classificação. 
Na TV por assinatura: Bandsports transmitirá os treinos e a classificação. 

Grid de largada – GP de São Paulo 2025 (Fórmula 1)

1. Lando Norris (McLaren)
2. Kimi Antonelli (Mercedes)
3. Charles Leclerc (Ferrari)
4. Oscar Piastri (McLaren)
5. Isack Hadjar (Racing Bulls)
6. George Russell (Mercedes)
7. Liam Lawson (Racing Bulls)
8. Oliver Bearman (Haas)
9. Pierre Gasly (Alpine)
10. Nico Hülkenberg (Sauber)
11. Fernando Alonso (Aston Martin)
12. Alex Albon (Williams)
13. Lewis Hamilton (Ferrari)
14. Lance Stroll (Aston Martin)
15. Carlos Sainz (Williams)
16. Max Verstappen (Red Bull)
17. Esteban Ocon (Haas)
18. Franco Colapinto (Alpine)
19. Yuki Tsunoda (Red Bull)
20. Gabriel Bortoleto (Sauber)

 

Jogada

GP de São Paulo de F1: com brasileiro na pista, veja horários e onde assistir ao vivo

O brasileiro Gabriel Bortoleto estreia em casa mas largará na última posição após acidente

Redação Há 1 hora
Lucas Mugni e Galeano comemoram gol pelo Ceará

Jogada

Corinthians x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Três pontos separam as equipes que estão na intermediária da tabela de classificação

Samuel Conrado 09 de Novembro de 2025
Fortaleza e Grêmio em duelo no primeiro turno do Brasileirão

Jogada

Fortaleza x Grêmio: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com situações diferentes na tabela, as duas equipes querem os três pontos por cobranças

Fernanda Alves 09 de Novembro de 2025

Jogada

Sport perde de virada para o Atlético-MG e pode ser rebaixado neste domingo

Time está a nove pontos do primeiro clube fora da zona de rebaixamento

Redação 08 de Novembro de 2025
Acidente ocorreu no fim da última volta.

Jogada

Bortoleto se acidenta na última volta e abandona sprint do GP de São Paulo

Piloto perdeu o controle e bateu no muro dos boxes, mas saiu sem ferimentos graves.

Redação 08 de Novembro de 2025

Jogada

Dieguinho celebra volta ao Ceará após lesão e destaca entrega do time: 'Sempre lutamos até o fim'

Jogador voltou diante do Fortaleza e deve ser titular contra o Corinthians no domingo

Redação 08 de Novembro de 2025