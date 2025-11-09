GP de São Paulo de F1: com brasileiro na pista, veja horários e onde assistir ao vivo
O brasileiro Gabriel Bortoleto estreia em casa mas largará na última posição após acidente
Está tudo preparado para o GP de São Paulo de Fórmula 1 em 2025! Com a pole position conquistada por Lando Norris, a 21ª etapa da temporada promete muita emoção na disputa pelo título.
O brasileiro Gabriel Bortoleto estreia em casa – correndo em Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Interlagos –, mas largará na última posição, depois de não se classificar em razão de uma forte batida durante a “sprint”.
Interlagos é uma pista de grandes expectativas — os 4,309 km incluem trechos icônicos como o S do Senna, e normalmente há pelo menos duas oportunidades de ultrapassagem: uma na reta principal e outra entre a Curva do Sol e a Subida do Lago. Além disso, o clima costuma interferir bastante — como ocorreu no ano passado, quando chuva ajudou Max Verstappen a sair de 17º lugar para a vitória.
Horário
Corrida: domingo, 9 de novembro às 14h (horário de Brasília)
Onde assistir
Na TV aberta: Band exibirá a corrida e a classificação.
Na TV por assinatura: Bandsports transmitirá os treinos e a classificação.
Grid de largada – GP de São Paulo 2025 (Fórmula 1)
1. Lando Norris (McLaren)
2. Kimi Antonelli (Mercedes)
3. Charles Leclerc (Ferrari)
4. Oscar Piastri (McLaren)
5. Isack Hadjar (Racing Bulls)
6. George Russell (Mercedes)
7. Liam Lawson (Racing Bulls)
8. Oliver Bearman (Haas)
9. Pierre Gasly (Alpine)
10. Nico Hülkenberg (Sauber)
11. Fernando Alonso (Aston Martin)
12. Alex Albon (Williams)
13. Lewis Hamilton (Ferrari)
14. Lance Stroll (Aston Martin)
15. Carlos Sainz (Williams)
16. Max Verstappen (Red Bull)
17. Esteban Ocon (Haas)
18. Franco Colapinto (Alpine)
19. Yuki Tsunoda (Red Bull)
20. Gabriel Bortoleto (Sauber)