Goleira Bárbara briga com atleta paralímpica Andrea Pontes na internet

A goleira Bárbara, titular da seleção brasileira feminina, envolveu-se em uma polêmica com a atleta paralímpica de canoagem Andrea Pontes nessa terça-feira (27). A paratleta sugeriu uma substituição da jogadora pela goleira da seleção brasileira de handebol, o que não foi muito bem-recebido por Bárbara. As informações são do Globo Esporte.

"Galera, uma sugestão: põe a @babiarenhart [Babi Arenhart, goleira do handebol] no lugar da @barbaragol1 e tá tudo resolvido, Brasil campeão!", escreveu Andrea no Instagram marcando os perfis das jogadoras.

Bárbara, que enfrentou críticas após falhar em um gol da Holanda em partida no último sábado (24), replicou questionando a paratleta:

"Por que não vem você no meu lugar? Já já começa a sua competição, será que você tem competência para chegar a menos a conhecer? Tem competência de ir a 4 Paralimpíadas? Porque cada um com suas limitações, né? Vai treinando aí que assim como eu treino PKR você vai precisar pra tentar estar ao menos em uma Paralimpíada", disse a goleira.

Legenda: Canoísta fez comentário negativo sobre peso da goleira Foto: reprodução

Andrea replicou logo em seguida, afirmando ter sido a sexta melhor do mundo em sua categoria, pontuando não lembrar de Bárbara ser eleita a sexta melhor goleira do Brasil. "Não estou na Olimpíada porque o programa olímpico cortou a categoria VL1 (que é a minha), então não fala bobagem sem saber!", justificou, emendando com um desafio:

"Mas, enfim... Quer fazer um tiro de 200m de velocidade comigo? Você aguenta? "Cheinha" como você tá o arrasto do caíque vai ser grande! E, antes que eu esqueça, vai treinar pra não tomar outro frango e afundar o Brasil de novo!", disparou Andrea, que publicou, logo após, imagens de mensagens privadas enviadas por Bárbara para o perfil da canoísta.

Legenda: Bárbara fez ofensas de cunho sexual contra a canoísta Foto: reprodução

"Vai procurar algum esporte pra competir e deixar a vida das pessoas", sugeriu. "Acha que só porque é deficiente pode falar o que quer?", indagou em seguida.

Nas mensagens, a goleira também fez ofensas de cunho sexual e diminuiu o esporte praticado por Andrea, que a classificou como "frangueira" e "mal-educada".

A seleção feminina enfrenta o Canadá na próxima sexta-feira (30) pelas quartas de final do torneio feminino de futebol da Olimpíada. O jogo está marcado para as 5h (de Brasília), com transmissão ao vivo pelos canais TV Globo, SporTV, GloboEsporte.com e Globoplay.