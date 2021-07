Pia Sundhage defende Bárbara de críticas e mantém goleira como titular da Seleção Brasileira

A goleira Bárbara foi alvo de críticas nas redes sociais após o empate da Seleção Brasileira feminina de futebol com a Holanda em 3 a 3 pela fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Apesar do desempenho contestado, a técnica sueca Pia Sundhage concedeu voto de confiança para a atleta.

"Se você olhar o primeiro jogo da Bárbara (vitória por 5 a 0 contra China), ela nos salvou algumas vezes. Contra a Holanda, teve bons momentos também. Você precisa de uma goleira experiente, e não sou fã de mudar uma goleira durante o torneio", explicou a treinadora.

A expectativa é de que a arqueira siga como titular nesta terça-feira (27), quando o time enfrenta a Zâmbia, às 8h30 (de Brasília), no estádio Saitama, no Japão. No chaveamento F, com quatro pontos, precisa de apenas um empate para garantir classificação às quartas de final.

Legenda: A sueca Pia Sundhage é a técnica da Seleção Brasileira feminina Foto: CBF

Uma das líderes do elenco, a zagueira Rafaelle também partiu em defesa da companheira na coletiva. "Não foi uma falha da Bárbara. A bola, para chegar no gol, teve um lançamento, a cabeçada da atacante delas, então eu não colocaria dessa forma", analisou.

Com o nível intenso da competição, a comissão técnica deve poupar parte dos titulares, mas manter a goleira Bárbara na equipe. A provável escalação é: Barbara; Leticia Santos, Poliana, Rafaelle e Jucinara; Formiga, Angelina e Marta; Andressa Alves, Bia e Ludmila.

Críticas contra a goleira Bárbara, da Seleção Brasileira: