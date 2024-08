Ginástica Rítmica nas Olimpíadas 2024: acompanhe o conjunto do Brasil na busca por medalha

Tem mais Brasil no início da manhã desta sexta-feira (9), na ginástica rítmica dos Jogos de Paris. A partir das 5h (de Brasília) o conjunto do Brasil disputa a fase classificatória da categoria para avançar à final. A equipe brasileira é candidata à medalha. A disputa será na Arena La Chapelle, em Paris.

A equipe formada por Deborah Medrado, Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira e Victória Borges são as representantes do Brasil em Paris. O grupo conquistou ouro no Pan de Santiago, em 2023, e no Mundial da modalidade em 2024.

SERVIÇO

Ginástica Rítmica - Classificatória Conjunto

Data e hora: 09/08, às 5h (de Brasília)

Local: Arena La Chapelle, em Paris.