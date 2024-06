França x Polônia na Eurocopa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

França e Polônia entram em campo nesta terça-feira (25), às 13h (de Brasília), no Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, para disputar a 3ª rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. As duas seleções estão no Grupo D, ao lado de Holanda e Áustria.

A seleção francesa chega para a última rodada da fase de grupos na segunda colocação do grupo D, com 4 pontos conquistados. Já a seleção polonesa está na última colocação, com 0 pontos conquistados e já está eliminada.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV e Globoplay.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

França

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni, N’Golo Kanté e Adrien Rabiot; Ousmane Dembelé, Kylian Mbappé (Marcus Thuram) e Antoine Griezmann. Técnico: Didier Deschamps.

Polônia

Wojciech Szczęsny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Urbanski, Robert Lewandowski. Técnico: Michal Probierz.

França x Polônia | FICHA TÉCNICA

Competição: 3ª rodada da Eurocopa

Local: Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund (Alemanha)

Data e Horário: terça-feira (25), às 13h (de Brasília)