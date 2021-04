Fortaleza x Ypiranga/RS: veja o que está em jogo e provável escalação

O Fortaleza vive o seu melhor momento na temporada 2021, ao bater o forte Bahia no Castelão no último sábado e se garantir na 2ª Fase da Copa do Nordeste antecipadamente. E com a confiança em alta, o Tricolor de Aço tem mais um desafio importante, agora pela Copa do Brasil: o Leão enfrenta o Ypiranga/RS em jogo único no Castelão às 21h30 por uma vaga na 3ª Fase.

Diferente da 1ª Fase, quando jogou por um empate diante do Caxias fora de casa (e venceu) por ser melhor ranqueado, agora só a vitória interessa. Isso porque na 2ª Fase, não há vantagem do empate para ninguém, com a vaga sendo decidida nos penaltis em caso de igualdade nos 90 minutos. A partida única será no Castelão por sorteio ainda antes do início da competição. O Ypiranga, que eliminou o Penarol/AM, ocupa a terceira colocação no Campeonato Gaúcho 2021, atrás apenas da dupla Gre-Nal.

Se o Leão avançar para a 3ª Fase, ganha de cota R$ 1,7 milhão e encontrará os 8 clubes que estão na Libertadores (Palmeiras, Flamengo, Internacional, Atlético/MG, São Paulo, Santos, Grêmio e Fluminense), o 9º colocado da Série A (Athletico/PR) e campeões no Nordeste (o rival Ceará), da Copa Verde (Brasiliense) e Série B (Chapecoense).

O encontro de forças se deu mais cedo este ano por uma mudança no regulamento, antecipando duas fases, já que os 12 clubes que entravam nas Oitavas de Finais.

O técnico Enderson Moreira destacou a importância da partida para o Tricolor de Aço.

"Nós temos um jogo extremamente decisivo. Uma decisão. Primeiro, queria parabenizá-los pela classificação (antecipada da Copa do Nordeste). Primeiro objetivo foi alcançado. E agora a gente precisa mudar o chip, porque nós temos uma decisão e a gente não pode empatar jogo. Jogo dificílimo", afirmou o técnico.

Preparação

Sobre o desgaste, já que o Tricolor entrou em campo no sábado para enfrentar e vencer o Bahia por 2 a 1 e joga hoje, Enderson afirmou que existe um planejamento.

"A gente precisa estar bem descansado, recuperado. Que a gente possa estar muito consciente. Se alguém tiver algum probleminha, já começar o tratamento e recuperar. Fazer o que tiver de fazer. Investir o tempo em alimentação pós-jogo, hidratação, banheiras, tudo que tiver de possibilidade nós vamos fazer".

Se o desgaste não resultar em um ou mais desfalques, o Fortaleza deve atuar com uma formação próxima a que bateu o Bahia no sábado. A única alteração deve ser o zagueiro Wanderson no lugar de João Paulo.

Já o volante Pablo, que foi expulso contra o Caxias na 1ª Fase, fica fora por estar suspenso.

Ficha Técnica

Copa do Brasil – 2ª Fase

Local: Castelão – Fortaleza, CE

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique – RJ (CBF)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Crus – MS (CBF) e Leandro dos Santos Ruberdo – MS (CBF)

Transmissão: Verdinha 810, Tempo Real do Diário do Nordeste, SporTV e Premiere

Fortaleza

Felipe Alves; Daniel Guedes, Quintero, Wanderson e Carlinhos; Ederson, Jussa e Matheus Vargas; David, Robson e Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira.

Ypiranga

Deivity; Zé Mario, Reginaldo Dutra, Léo Kanu, Muriel; Mikael, Clayton e Mossoró; Caprini, Jean Silva e Diego Quirino. Técnico: Júnior Rocha.