Fortaleza X Sampaio Corrêa fora de casa: saiba o que está em jogo e as prováveis escalações

No caminhar da temporada de 2021, o Fortaleza tem novo desafio neste sábado (6) pela Copa do Nordeste. O time enfrenta o Sampaio Corrêa, às 20h30, no Castelão do São Luís/MA, em disputa da fase de grupos. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo, com tempo real no Diário do Nordeste.

O compromisso surge após estrear com vitória contra o CRB. O desempenho ainda carece de evolução, mas a equipe conseguiu o resultado e encerrou a sequência negativa da Série A do Brasileiro, quando perdeu as três últimas partidas: Palmeiras, Bahia e Fluminense.

“Nós tentamos passar para eles esse novo momento, essa nova equipe que vai ser formar, com novos atletas, então foi positivo. A equipe competiu bem, controlou o jogo, ofereceu poucas oportunidades ao adversário. De maneira geral, foi um primeiro passo bom, mas não estamos satisfeitos. Sabemos que temos que evoluir”, explicou o técnico Enderson Moreira.

A expectativa da comissão técnica é renovar o elenco, um conceito iniciado com a presença de peças como o meia Lucas Crispim, ex-Guarani, e o volante Pablo, cria da base leonina. A dupla deve receber mais espaço ao lado de novos nomes, a exemplo do atacante Tiago Orobó.

Novas opções

Legenda: Lucas Crispim estreou com a camisa do Fortaleza contra o CRB Foto: Kid Júnior / SVM

No cenário de experimentos, Enderson deve ganhar mais alternativas. Com contratos regularizados, o volante Ronald e o atacante Igor Torres podem ser escalados - estavam fora do último jogo. O recém-chegado Robson, ex-Coritiba, também é cotado para ser relacionado.

Isso porque a lista de reforços é extensa. Os volantes Matheus Jussa, ex-Internacional, e Éderson, ex-Corinthians, irão ganhar oportunidade na sequência. Mesma situação do lateral direito Daniel Guedes, emprestado pelo Santos até o fim de 2021.

A manutenção será do esquema tático. Nos últimos anos, o Fortaleza se consolidou no 4-2-4, mas há o discurso de mudança no estilo de jogo e a aposta é no 4-3-3, formação preferida da comissão.

A dúvida é o volante Felipe. O atleta realiza tratamento de uma tendinite no tornozelo esquerdo.

Sampaio Corrêa

Legenda: Jefinho é o atacante titular do Sampaio e soma dois gols em quatro partidas Foto: Ronald Felipe / Sampaio Corrêa

A Bolívia Querida divide as atenções na temporada entre a Copa do Nordeste e o Estadual. A busca é por retomar as vitórias após dois empates seguidos nas respectivas competições. E o técnico Rafael Guanaes tem dificuldade para armar o time ideal.

O lateral direito Sávio sofreu lesão no tornozelo esquerdo e está vetado pelo departamento médico. Com Covid-19, o zagueiro Joécio continua em isolamento social. Já o atacante Pimentinha sentiu dores na coxa e está em observação.

O destaque é o centroavante Jefinho. Em 2019, o atleta acertou transferência para o Fortaleza, mas nunca entrou em campo. Na época, a diretoria leonina explicou que houve um desacordo contratual e o jogador retornou ao Potiguar.

Ficha técnica

Sampaio Corrêa X Fortaleza

Competição: Copa do Nordeste de 2021

Local: Castelão, em São Luís (MA)

Data: 6 de março

Horário: 20h30

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima/AL

Sampaio Corrêa | Mota; Michel, Allan, Paulo Sérgio e Erick Daltro; Ferreira, Guilherme e Dione; Dudu, Matheus Cassini e Jefinho. Técnico: Rafael Guanaes

Fortaleza | Felipe Alves; Tinga, Wanderson, Quintero e Bruno Melo; Ronald, Juninho e Lucas Crispim; Romarinho, David e Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira