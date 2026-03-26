Brasil x França: confira onde assistir, horário e escalações
O confronto é um dos últimos amistosos antes da Copa do Mundo.
A Seleção Brasileira tem o maior desafio antes da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (26). Às 17h (de Brasília), o time canarinho enfrenta a França, no Gillette Stadium, em Boston, nos EUA, como um dos últimos amistosos de preparação do time do treinador Carlo Ancelotti para o Mundial.
Assim, cada equipe convocou os melhores jogadores disponíveis. No lado brasileiro, Vini Júnior e Raphinha serão titulares, enquanto os franceses possuem Mbappé e Dembelé, atual Bola de Ouro.
A última vez que se enfrentaram foi em 2015. Na época, o Brasil era comandado por Dunga e venceu em Paris por 3 a 1. Os gols da vitória foram de Oscar, Neymar e Luiz Gustavo - Varane descontou.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo da Rede Globo (TV Verdes Mares), getv (YouTube) e SporTV (TV Fechada).
Prováveis escalações
- Brasil | Ederson; Wesley, Léo Pereira, Ibañez e Douglas Santos; Andrey Santos e Casemiro; Gabriel Martinelli, Raphinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
- França | Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano e Théo Hernández; Tchouameni, Rabiot e Cherki; Dembélé, Olise e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
Ficha técnica | Brasil x França
- Competição: Amistoso para a Copa do Mundo de 2026
- Local: Gillette Stadium, em Boston, nos EUA
- Data: quinta-feira, 26 de março de 2026
- Horário: 17h (de Brasília)
- Árbitro: Guido Gonzales Jr. (EUA)