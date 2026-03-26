Brasil x França: confira onde assistir, horário e escalações

O confronto é um dos últimos amistosos antes da Copa do Mundo.

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:36)
Jogada

A Seleção Brasileira tem o maior desafio antes da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (26). Às 17h (de Brasília), o time canarinho enfrenta a França, no  Gillette Stadium, em Boston, nos EUA, como um dos últimos amistosos de preparação do time do treinador Carlo Ancelotti para o Mundial.

Assim, cada equipe convocou os melhores jogadores disponíveis. No lado brasileiro, Vini Júnior e Raphinha serão titulares, enquanto os franceses possuem Mbappé e Dembelé, atual Bola de Ouro.

A última vez que se enfrentaram foi em 2015. Na época, o Brasil era comandado por Dunga e venceu em Paris por 3 a 1. Os gols da vitória foram de Oscar, Neymar e Luiz Gustavo - Varane descontou.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da Rede Globo (TV Verdes Mares), getv (YouTube) e SporTV (TV Fechada).

Prováveis escalações

  • Brasil | Ederson; Wesley, Léo Pereira, Ibañez e Douglas Santos; Andrey Santos e Casemiro; Gabriel Martinelli, Raphinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
  • França | Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano e Théo Hernández; Tchouameni, Rabiot e Cherki; Dembélé, Olise e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Ficha técnica | Brasil x França 

  • Competição: Amistoso para a Copa do Mundo de 2026
  • Local: Gillette Stadium, em Boston, nos EUA
  • Data: quinta-feira, 26 de março de 2026
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Árbitro: Guido Gonzales Jr. (EUA)
Assuntos Relacionados
Mozart

Jogada

Mozart mantém discurso positvo mesmo com sequência negativa do Ceará

Vovô completa um mês sem vitórias em casa, enquanto treinador vê evolução

Liuê Góis Há 36 minutos
ao vivo brasil e frança amistoso

Jogada

Brasil x França: confira onde assistir, horário e escalações

O confronto é um dos últimos amistosos antes da Copa do Mundo.

Alexandre Mota Há 1 hora
Vini Júnior em ação pela Seleção Brasileira

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta, 26 de março de 2026

Alexandre Mota Há 2 horas
mozart

Jogada

Mozart aponta erros do Ceará no empate com o ABC e mostra confiança: 'Vamos reverter a situação'

Equipe enfrentou o ABC na Arena Castelão

Crisneive Silveira 25 de Março de 2026
atletas

Jogada

Fortaleza demite Bosco Chaves e Léo Porto e anuncia novos nomes na comissão técnica

Anúncio foi feito pelo Tricolor do Pici nesta quarta-feira (25)

Crisneive Silveira 25 de Março de 2026
Ciel comemora gol pelo Ferroviário

Jogada

Ciel deixa CSA e negocia retorno ao Ferroviário

O atacante de 43 anos e ídolo do Tubarão da Barra

Alexandre Mota e Pedro Pinheiro 25 de Março de 2026