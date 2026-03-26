Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (26)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta, 26 de março de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 07:35)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (26) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (26)
Repescagem Europeia – Copa do Mundo 2026 (Semifinais)
- 14h00 – Turquia x Romênia – Sportv 2
- 16h45 – Itália x Irlanda do Norte – ESPN e Disney+
- 16h45 – Eslováquia x Kosovo – Disney+
- 16h45 – Dinamarca x Macedônia do Norte – ESPN 4 e Disney+
- 16h45 – Ucrânia x Suécia – Sportv 2
- 16h45 – País de Gales x Bósnia e Herzegovina – Sportv 3
- 16h45 – República Tcheca x Irlanda – ESPN 3 e Disney+
- 16h45 – Polônia x Albânia – Disney+
Liga das Nações da UEFA
- 14h00 – Gibraltar x Letônia – Sportv 3
- 14h00 – Malta x Luxemburgo – Disney+
Amistoso Internacional
- 17h00 – Brasil x França – Globo, getv e Sportv
Repescagem Mundial – Copa do Mundo 2026
- 19h00 – Bolívia x Suriname – Sportv 2 e CazéTV
- 00h00 – Nova Caledônia x Jamaica – Sportv e CazéTV
Copa do Nordeste
- 19h00 – Sousa x Confiança – Canal do Benja
Copa Verde
- 18h30 – Galvez-AC x Amazonas – SportyNet
- 20h00 – Nacional-AM x Trem – CBF TV
- 20h30 – Porto Velho x Remo – SportyNet
- 20h30 – Atlético-GO x Anápolis – Canal do Benja
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