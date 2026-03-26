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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta, 26 de março de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 07:35)
Jogada
Legenda: O atacante Vini Júnior é um dos principais destaques da Seleção Brasileira
Foto: Anthony Wallace / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (26) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (26)

Repescagem Europeia – Copa do Mundo 2026 (Semifinais)

  • 14h00 – Turquia x Romênia – Sportv 2
  • 16h45 – Itália x Irlanda do Norte – ESPN e Disney+
  • 16h45 – Eslováquia x Kosovo – Disney+
  • 16h45 – Dinamarca x Macedônia do Norte – ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 – Ucrânia x Suécia – Sportv 2
  • 16h45 – País de Gales x Bósnia e Herzegovina – Sportv 3
  • 16h45 – República Tcheca x Irlanda – ESPN 3 e Disney+
  • 16h45 – Polônia x Albânia – Disney+

Liga das Nações da UEFA

  • 14h00 – Gibraltar x Letônia – Sportv 3
  • 14h00 – Malta x Luxemburgo – Disney+

Amistoso Internacional

  • 17h00 – Brasil x França – Globo, getv e Sportv

Repescagem Mundial – Copa do Mundo 2026

  • 19h00 – Bolívia x Suriname – Sportv 2 e CazéTV
  • 00h00 – Nova Caledônia x Jamaica – Sportv e CazéTV

Copa do Nordeste

  • 19h00 – Sousa x Confiança – Canal do Benja

Copa Verde

  • 18h30 – Galvez-AC x Amazonas – SportyNet
  • 20h00 – Nacional-AM x Trem – CBF TV
  • 20h30 – Porto Velho x Remo – SportyNet
  • 20h30 – Atlético-GO x Anápolis – Canal do Benja
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