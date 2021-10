Fortaleza x Flamengo não terá entrada permitida para torcedores visitantes; entenda

O Governo do Ceará liberou a volta de público aos jogos de futebol em todo o Estado após a boa avaliação nos eventos-testes. Com isso, a partida entre Fortaleza e Flamengo, que será realizada às 19 horas deste sábado (9), na Arena Castelão, terá a presença de público novamente. Porém, é importante lembrar que apenas os torcedores do Fortaleza estarão autorizados a entrar no estádio.

Por opção do clube mandante, haverá venda de ingressos para o jogo. Entretanto, os flamenguistas não poderão comprar para acompanhar a partida no estádio. A medida faz parte do protocolo de retomada do público aos eventos esportivos, que veta a presença de torcedores do time visitante.

Através das redes sociais, o Fortaleza solicitou ainda que "para evitar quaisquer conflitos, também não será permitido acesso ao estádio de torcedores com a camisa do adversário ou que façam alusão".

Esta será a segunda partida que o Tricolor realizará com a presença do seu torcedor. No último sábado (2), enfrentou o Atlético-GO e acabou derrotado por 3 a 0.

O jogo contra o Flamengo é confronto direto na parte de cima da tabela, já que as duas equipes estão com 39 pontos. O Rubro-Negro é o vice-líder já que possui mais vitórias (12 x 11), enquanto o Tricolor está na 4ª colocação, já que fica atrás também do Palmeiras, que possui os mesmos 39 pontos, mas também tem um triunfo a mais.