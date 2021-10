Fortaleza encara Atlético-GO em jogo com volta da torcida: veja horário, onde assistir e escalações

A espera acabou. Enfim, o Fortaleza irá se reencontrar com o seu torcedor na Arena Castelão. A partida contra o Atlético-GO, às 17 horas deste sábado (2), entra para a história do Leão do Pici e também do futebol cearense como o jogo que marca o retorno do público aos estádios após mais de um ano e meio.

inter@

O Fortaleza terá novamente as arquibancadas preenchidas pelos tricolores após exatos 570 dias. O último jogo com a presença de torcida foi na vitória por 3 a 0 sobre o Pacajus, no Campeonato Cearense 2020, no dia 11 de março daquele ano. Desde então, a pandemia da Covid-19 afastou os apaixonados dos estádios.

Até o início da noite de ontem, mais de 2 mil check-ins haviam sido confirmados. A expectativa é que todos os 6.200 lugares disponibilizados sejam ocupados.

A partida marcará, também, o primeiro contato do técnico Juan Pablo Vojvoda com o torcedor do Fortaleza no estádio, algo que o argentino sempre quis.

Dentro de campo

Legenda: Atacante David volta ao time após cumprir suspensão Foto: Thiago Gadelha / SVM

A grande novidade da partida, sem dúvida, é o retorno da torcida leonina, mas isso não pode ofuscar a importância do jogo em si. Após derrotar o Sport e voltar a vencer após seis partidas na Série A, o Fortaleza tenta voltar a triunfar na Arena Castelão.

O Leão do Pici é um dos melhores mandantes do Brasileirão, com seis vitórias, três empates e apenas uma derrota em dez jogos realizados em seus domínios. Porém, pela Série A, o Fortaleza não vence no Castelão há três jogos. O último triunfo foi por 1 a 0 sobre o Bragantino, na 13ª rodada, no dia 25 de julho.

Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o meia Lucas Crispim, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bruno Melo e Matheus Jussa são as opções para o setor. Por outro lado, o atacante David, que ficou fora contra o Sport, retorna ao time e deverá ser titular.

Fim de tabu

Legenda: No Brasileirão 2020, o jogo entre as duas equipes que foi realizado no Castelão terminou empatado Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Fortaleza tenta também encerrar um tabu neste sábado, já que jamais venceu o Atlético-GO em partidas do Brasileirão. Foram três jogos até aqui, com dois empates e uma vitória do Dragão. O Tricolor nunca conseguiu, sequer, marcar um gol no adversário.

Contando todas as competições oficiais, Fortaleza e Atlético-GO já se enfrentaram em nove oportunidades, com cinco vitórias do Dragão, dois empates e duas vitórias do Leão.

Momento difícil

Legenda: Jogo entre os dois times, no primeiro turno, terminou 0 a 0 Foto: Bruno Corsino / Atlético-GO

Ao contrário do Fortaleza, o Atlético-GO não passa por momento positivo. O Dragão já acumula cinco jogos sem vitórias no Brasileirão, sequência que acabou culminando na demissão do técnico Eduardo Barroca. O time será comandado por Eduardo Souza, que assumiu o cargo interinamente.

Atualmente, o time goiano possui 27 pontos e está na 11ª colocação, com apenas três pontos de vantagem sobre o Bahia, que é o 17º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 23ª rodada

Data: 2 de outubro de 2021

Hora: 17 horas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Fernando Gomes da Silva (TO)

Escalações

Fortaleza

Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Lucas Lima e Bruno Melo (Matheus Jussa); David e Robson (Wellington Paulista). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Atlético-GO

Fernando Miguel; Dudu, Wanderson (Oliveira), Éder e Natanael; Willian Maranhão (Baralhas), Matheus Barbosa e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Janderson. Técnico: Eduardo Souza