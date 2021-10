Torcida do Fortaleza exalta Vojvoda no Castelão ao som de "O Portão", de Roberto Carlos

"Eu voltei, agora pra ficar. Por que aqui, aqui é meu lugar.." Ao som de um clássico da música popular brasileira, a torcida do Fortaleza comemorou, pela primeira vez em 18 meses, o fato de poder estar em um estádio de futebol.

E a letra da música de Roberto e Erasmo Carlos veio bem a calhar para o momento. Não apenas pelo caráter saudosista, mas também por um acontecimento pitoresco do personagem mais saudado antes da bola rolar para o jogo contra o Atlético-GO (veja cobertura em tempo real).

Juan Pablo Vojvoda, o homem que na brincadeira do torcedor ficou conhecido por pedir a abertura do 'Portone', quando ficou do lado de fora do Pici em episódio engraçado meses atrás, foi o mais saudado entre os torcedores espalhados na Arena Castelão.

Gritos a cada aceno, como cartazes espalhados deram o tom da 'popularidade' do técnico argentino.

Foi a primeira vez que Vojvoda teve contato com o torcedor tricolor, um dos mais apaixonados do território brasileiro. Agora, novos capítulos envolvendo o técnico e a massa tricolor devem acontecer, marcando, ainda mais, a passagem esportiva vitoriosa do profissional.