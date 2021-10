Torcedores choram e vibram ao ver Fortaleza em campo após 18 meses; veja imagens

Uma atmosfera completamente diferente tomou conta da Arena Castelão com o retorno do público ao estádio após 18 meses de ausência em virtude da Covid-19.

Uma mistura de sentimentos tomou conta dos presentes no estádio, antes da partida contra o Atlético-GO (acompanhe em tempo real). Primeiramente, a tranquilidade em acessar o estádio, depois, a primeira saudação ao técnico Juan Pablo Vojvoda.

Mas quando o elenco tricolor entrou em campo, minutos antes da bola rolar, a emoção tomou conta de alguns presentes ao estádio, que chegaram a até a chorar ao ver o time do coração depois de tanto tempo.

Vojvoda e o Papa

A Dona Leia, que voltou ao estádio, relatou um pouco da emoção do momento. "Eu sou sócio-torcedora já há 4 anos, e sempre sento na mesma cadeira. Graças a Deus, a gente já tinha a vacina, graças a Deus. E a gente conseguiu fazer o check-in aqui na Premium, no nosso lugar. E eu já vinha chegando, eu já vinha chorando no caminho, e a gente está representando nossos amigos que sempre sentam no mesmo lugar, todos estão vivos, graças a Deus, mas ainda não estão com a segunda dose, só com a primeira. Meus irmãos, que também graças a Deus estão vacinados mas eles não vão vir, meu pai, todo mundo Eu tô muito feliz, gente. Eu vou gritar por aquele homem, aquele argentino. Dois argentinos que eu admiro, Vojvoda e o Papa".

O primeiro evento-teste com torcida ainda não garante que os próximos jogos voltarão a ter torcida. O evento será avaliado pelas autoridades sanitárias estaduais e municipais, que validarão novas partidas com torcedor.