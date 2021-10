Entrada da torcida do Fortaleza é tranquila no Castelão; aglomeração é registrada na parte externa

O primeiro contato dos torcedores na volta ao Castelão foi de tranquilidade e um clima de alívio. Afinal, 18 meses depois, o apaixonado pelo Fortaleza voltava a sentir a emoção de assistir a uma partida de futebol.

O Diário do Nordeste acompanhou de perto a entrada dos torcedores para o confronto contra o Atlético-GO, que você pode acompanhar em tempo real.

Nos arredores, houve registro de uma aglomeração em posto de combustíveis localizado na Av. Alberto Craveiro. No local, dezenas de tricolores se concentraram e consumiram bebidas alcoólicas, alguns deles sem utilizar máscara.

Castelão tudo tranquilo

Mas este cenário foi completamente oposto ao presenciado nas entradas e no interior da Arena Castelão. Sem aglomeração, os torcedores adentraram à Arena com tranquilidade, passando por processo de triagem. Dentro da praça esportiva, com vários setores abertos, o torcedor teve a oportunidade de se localizar respeitando o distanciamento.

Ao fim do jogo, confira no Diário do Nordeste toda avaliação deste primeiro dia de jogo de futebol com presença de torcedor no Estado do Ceará.