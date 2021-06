Fortaleza x Ceará: prováveis escalações e tudo sobre o Clássico-Rei inédito pela Copa do Brasil

A centenária história do Clássico-Rei reserva inúmeros capítulos marcantes. Mas é fato que, nesta quarta-feira (2), quando a bola rolar às 19 horas, na Arena Castelão, estará sendo escrito um dos episódios mais memoráveis do confronto. Pela primeira vez na história, Fortaleza e Ceará se enfrentarão em duelo válido pela Copa do Brasil e que tem enorme peso e representatividade para os dois lados.

Um elemento para apimentar ainda mais o clássico é o aniversário do Ceará. O Alvinegro completa 107 anos nesta quarta-feira e tem a possibilidade de garantir o melhor presente possível ao seu torcedor. Do outro lado, o Fortaleza quer acabar com a festa do rival e assegurar um 'presente de grego'.

O ineditismo do confronto já garante relevância histórica, e o momento atual assegura ainda mais importância ao encontro entre rivais, que só no último mês se enfrentaram duas vezes, com o Fortaleza levando a melhor em ambas (no Estadual, venceu por 2 a 0 na fase classificatória e empatou em 0 a 0 na final, ficando com o título do Campeonato Cearense).

Mas uma disputa na competição nacional tem impacto diferente. Os dois clubes sabem disso. Então, ninguém quer abrir mão de garantir classificação à 4ª fase da Copa do Brasil e ainda eliminando o maior rival.

Tem muita coisa em jogo. Visibilidade, rivalidade, continuidade esportiva na competição, calendário mais robusto e incremento financeiro são alguns dos principais aspectos. Quem avançar garante nada menos que R$ 2,7 milhões, o que torna este o clássico mais valioso da história, em termos de premiação.

Mudanças nos times

Legenda: Luiz Otávio desfalca o Ceará Foto: Fausto Filho / Ceará SC

Dentro de campo, os dois técnicos terão que realizar mudanças para o confronto. Guto Ferreira já sabe que não poderá contar com o zagueiro Messias (já atuou na competição pelo América-MG) e com o atacante Speed Mendoza (suspenso). Luiz Otávio, Lima e Jael são outras dúvidas.

Por outro lado, o atacante Felipe Vizeu foi liberado pelo Departamento Médico e com isso está disponível para ser relacionado.

No lado Tricolor, a única baixa confirmada é do zagueiro Marcelo Benevenuto, que também já jogou na competição pelo Botafogo e não poderá ser relacionado. Ele vinha sendo titular e Vojvoda terá que realizar mudança no setor. Wanderson, Quintero e João Paulo são os candidatos à vaga.

Legenda: Benevenuto desfalca o Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Ademais, nenhum outro desfalque por lesão ou suspensão e força praticamente máxima para o duelo.

Duelo de treinadores

Legenda: Guto e Vojvoda possuem estilos táticos diferentes Foto: Thiago Gadelha-SVM / Leonardo Moreira-Fortaleza

O confronto entre Juan Pablo Vojvoda e Guto Ferreira será um duelo especial no clássico. É o terceiro duelo entre eles. Nos dois primeiros, o argentino levou a melhor (uma vitória e um empate).

Guto tenta melhorar também o retrospecto geral dele contra o Fortaleza. Este será o 10º Clássico-Rei na carreira do treinador do Ceará, que até aqui, acumula três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza: Felipe Alves, Tinga, Quintero (Wanderson), Titi e Bruno Melo (Lucas Crispim); Felipe, Ederson e Matheus Vargas; Robson, David e Wellington Paulista. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Ceará: Richard, Gabriel Dias, Klaus, Jordan (Luiz Otávio) e Bruno Pacheco; Charles, Oliveira e Vina; Lima (Rick), Saulo Mineiro e Cléber (Vizeu). Técnico: Guto Ferreira

Fortaleza x Ceará - Copa do Brasil

Data: 02/06/2021

Horário: 19 horas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Árbitro: Wagner do Nascimento (RJ)

Transmissão: SporTV, Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada