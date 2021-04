Fortaleza x Bahia: veja o que está em jogo e provável escalação

Entre muitas contestações e críticas dos torcedores, mas bons resultados, o Fortaleza chega para aquele que deve ser, afora o Clássico-Rei, o principal desafio na fase de grupos da Copa do Nordeste. Às 16 horas, o Tricolor encara o Bahia, na Arena Castelão, e com uma grande responsabilidade: tentar garantir a classificação para a próxima fase da competição.

Para garantir matematicamente a vaga, precisa apenas vencer o jogo, sem depender de nenhuma outra combinação de resultados. Porém, poderá conseguir assegurar classificação até mesmo empatando (caso Salgueiro e Altos não vençam CRB e Santa Cruz, respectivamente, no domingo) ou até perdendo (caso Salgueiro e Altos percam as partidas).

Legenda: Enderson Moreira enfrenta pressão da torcida no comando do Fortaleza Foto: Kid Jr/SVM

Tempo para trabalhar

O cenário é positivo, e a expectativa é que haja uma evolução no desempenho apresentado pela equipe comandada por Enderson Moreira. O treinador teve uma semana livre para treinamentos pela primeira vez na temporada, algo que tanto desejava, e o torcedor leonino, que já vem na bronca com o técnico, cobra mais organização e melhores atuações da equipe.

Isso será preciso, também, para apagar a péssima imagem que o torcedor do Fortaleza tem do último encontro entre as duas equipes, que terminou com goleada baiana por 4 a 0 na mesma Arena Castelão, que será palco do duelo deste sábado.

Formação com desfalques

Legenda: Yago Pikachu deve retornar ao time titular do Fortaleza Foto: Kid Jr/SVM

Enderson aproveitou o período para realizar testes ao longo da semana, mas a escalação segue sendo um mistério. Certo é que ele não poderá contar com o zagueiro Wanderson, que vinha sendo titular, mas não poderá atuar por cláusula contratual de empréstimo com o Bahia, e nem com o volante Ronald, que teve contrato de empréstimo rescindido para acertar em definitivo com o clube. Com isso, não tem condições de jogo.

O zagueiro Marcelo Benevenuto, recém-contratado, ainda não foi regularizado e também está de fora, assim como o lateral-direito Tinga, que se recupera de lesão. De resto, nenhum outro desfalque por suspensão ou contusão.

O lateral-direito Daniel Guedes, que vinha aprimorando a parte física, e o volante Felipe, que não havia sido sequer relacionado para nenhuma outra partida, devem ser opções para o jogo, ao menos no banco de reservas. Além deles, Yago Pikachu, que foi poupado contra o 4 de Julho, deverá retornar ao time titular.

Adversário enjoado

Legenda: No último duelo contra o Bahia, Fortaleza foi goleado por 4 a 0 Foto: Fabiane de Paula / SVM

Mas a promessa é de muitas dificuldades. Oponente da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia manteve o técnico Dado Cavalcanti, que faz trabalho de continuidade, e tem bons jogadores.

É o vice-líder do Grupo A, com dez pontos conquistados após três vitórias, um empate e duas derrotas, e vem embalado pela goleada por 5 a 0 sobre o Altos-PI. O centroavante Gilberto brilhou e marcou quatro gols, empatando na artilharia do Nordestão com Dellatorre (CSA) e Lucão do Break (CRB).

>Bahia desembarca em Fortaleza para enfrentar o Leão

Rossi e Rodriguinho complementam um trio ofensivo de muita qualidade. O camisa 10, inclusive, foi o grande destaque na última vez que as duas equipes se enfrentaram, com três gols.

Melhor ataque x Melhor defesa

O duelo colocará frente a frente o melhor ataque e a melhor defesa da competição até aqui. Em seis jogos, o Fortaleza levou somente três gols, dividindo a liderança no aspecto de defesa menos vazada da competição com o Ceará.

Por outro lado, o Bahia é dono do ataque mais goleador do Nordestão, tendo balançado as redes adversárias 13 vezes até agora.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Bahia - 7ª rodada da Copa do Nordeste

Data: 3 de abril

Horário: 16 horas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Provável Fortaleza: Felipe Alves; Yago Pikachu, Quintero, Jackson e Bruno Melo; Matheus Jussa, Éderson e Luiz Henrique; Robson, David e Wellington Paulista (Coutinho). Técnico: Enderson Moreira.

Provável Fortaleza: Douglas Friedrich; Nino, Germán Conti, Lucas Fonseca e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Edson e Daniel; Rodriguinho, Rossi e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti