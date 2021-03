Enderson Moreira terá semana livre para treinos no Fortaleza pela primeira vez na temporada

O início de temporada completamente atípico no futebol brasileiro tem gerado muitas dificuldades aos clubes e treinadores. No caso do Fortaleza, a pressão sobre o técnico Enderson Moreira é grande no momento. O comandante leonino, porém, argumenta constantemente que tem sido atrapalhado pela falta de tempo para treinos, uma realidade. Prova é que, pela primeira vez na temporada 2021, ele terá uma semana livre para ajustar a equipe.

O Fortaleza encerrou a temporada 2020 no dia 25 de fevereiro, com a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, pela última rodada do Brasileirão. Seis dias depois, já voltou a campo para enfrentar o CRB, em jogo que venceu por 1 a 0 e marcou já a estreia na temporada 2021.

Não houve pré-temporada. Não houve, sequer, semanas livres para treinamentos. Desde então, o Tricolor realizou oito jogos em 24 dias, com média de uma partida disputada a cada três dias.

Período inédito

Legenda: Enderson Moreira tem desafio de encontrar o "Fortaleza ideal" o mais rápido possível Foto: Thiago Gadelha

Agora, a oportunidade de conseguir estabelecer treinamentos em dias sequenciados é bastante festejada pelo comandante leonino. O período, porém, traz também responsabilidade. Haverá cobrança por evolução no desempenho apresentado pelo Leão do Pici até aqui, algo que a equipe tem deixado bastante a desejar.

"A gente espera que a gente possa avançar em algumas coisas, treinar alguns detalhes. Falar que em uma semana vai estar tudo redondo e funcionando muito bem, a gente não pode afirmar. Mas a gente pode ajustar, montar a equipe dentro do que a gente pensa. A gente tem essa expectativa. O que nós pensamos sempre é que essa equipe possa ir evoluindo, para buscar bons resultados", disse o treinador.

Elenco à disposição

Para a partida contra o Bahia, no próximo sábado (3), às 16 horas, na Arena Castelão, praticamente todo o elenco estará à disposição, o que torna a semana ainda mais produtiva.

"É claro que é uma semana que a gente comemora muito. Uma das principais coisas é recuperar os atletas dessa partida. A gente vai ter condição de contar com quase todo o elenco à disposição, com exceção do Wanderson, que não pode jogar contra o Bahia", destacou o treinador, ressaltando que o defensor está fora da partida por cláusula contratual de empréstimo que o impede de enfrentar o time baiano.

Fora Wanderson, todos os outros atletas deverão ficar disponíveis para a partida.