Éderson explica atuação como lateral no Fortaleza e projeta Bahia: "nós podemos vencer"

O volante Éderson é o reforço mais utilizado pelo Fortaleza na temporada de 2021. Emprestado pelo Corinthians até dezembro, o atleta participou de seis das oito partidas realizadas. Utilizado até como lateral direito, explicou que deve ficar mais focado no meio-campo na sequência dos jogos.

“O Enderson conversou comigo para fazer a função e me coloquei à disposição porque estava em carência, mas agora com o Guedes apto, o Pikachu com mais sequência, cada um volta para a sua posição. Isso não me atrapalha, tive uma sequência e foi importante", explicou.

Legenda: Éderson atuou como volante e lateral direito desde a chegada ao Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

O próximo compromisso é sábado (3), contra o Bahia, pela Copa do Nordeste. Com semana cheia para trabalhar, Éderson acredita que o elenco pode apresentar boa exibição e vencer o confronto.

"Acho que vai ser bastante disputado, as duas equipes em uma sequência (positiva). Acho que nós podemos vencer com o que estamos fazendo, a semana foi muito boa de trabalho. É implementar o que foi treinado e colocar na partida. Vai ser um passo importante para sair com a vitória", afirmou.

A bola rola às 16h, na Arena Castelão, pela 7ª rodada. O Fortaleza é o líder do Grupo B, com 11 pontos, enquanto o tricolor baiano está na vice-liderança da Chave A, com 10.

Assista coletiva do volante Éderson, do Fortaleza