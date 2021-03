Fortaleza anuncia contratação de Ederson, quarto reforço para a temporada 2021

De olho no mercado para a temporada 2021, o Fortaleza anunciou na noite desta segunda-feira (1) o seu quarto reforço. Trata-se do volante Ederson, que estava no Corinthians, e chegar por empréstimo até o final do ano.

O volante de 21 anos participou de 25 jogos na última temporada e marcou 3 gols. Ederson é o quarto reforço do Fortaleza para 2021. A equipe tricolor já anunciou o meio-campista Lucas Crispim, ex-Guarani, o também volante Matheus Jussa, ex-Internacional, e o atacante Robson, ex-Coritiba.

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (3), pela estreia na Copa do Nordeste. Partida é contra o CRB, às 19h30, na Arena Castelão, pela fase de grupos do torneio regional.