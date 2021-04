Bahia desembarca na Capital para enfrentar Fortaleza; veja provável escalação

A delegação do Bahia desembarcou na capital cearense nesta quinta-feira (1º) para enfrentar o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. O clássico nordestino ocorre sábado, às 16h, na Arena Castelão, pela 7ª rodada.

A programação da equipe prevê um último treino no CT do Ceará às vésperas do jogo. Como preparação, o técnico Dado Cavalcanti assistiu um vídeo sobre o adversário com o elenco e realizou trabalhos técnicos ao longo da semana, com atividades de posse de bola e finalização.

A provável escalação tricolor é: Douglas Friedrich; Nino, Germán Conti, Lucas Fonseca e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Edson e Daniel; Rodriguinho, Rossi e Gilberto. A base é a mesma que goleou o time leonino por 4 a 0 na Série A do Brasileiro.

Na Copa do Nordeste, o Bahia é o vice-líder do Grupo A com 10 pontos. O Fortaleza lidera a Chave B, com 11. A vitória para qualquer uma das equipes pode encaminhar classificação ao mata-mata.