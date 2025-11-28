Fortaleza x Atlético-MG: mais de 40 mil torcedores têm presença confirmada no Castelão

Embalado pela boa sequência do Fortaleza na reta final do Brasileiro, o torcedor tricolor vai lotar a Arena Castelão para o duelo diante do Atlético-MG. O clube divulgou nova parcial nesta sexta-feira (28). Ao todo, 41.396 pessoas já confirmaram presença em mais um duelo decisivo na luta para escapar do rebaixamento.

A equipe comandada por Martín Palermo vem de uma sequência de sete partidas sem derrotas, sendo quatro empates e três vitórias. A última ocorreu diante do Bragantino, fora de casa, quando superou o adversário paulista por 1 a 0. O Tricolor do Pici soma 37 pontos em 35 jogos disputados na competição. A equipe está em 18º na tabela, a apenas dois pontos de deixar o Z4.

O Leão do Pici volta a campo no domingo (30), em duelo atrasado da 35ª rodada do torneio nacional. As equipes se enfrentam na Arena Castelão a partir das 18h30 (de Brasília). Veja mais detalhes sobre check-in e venda de ingressos aqui.