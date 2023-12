Fortaleza vende Alix ao Atlético-GO, mas mantém percentual dos direitos do jogador

O Fortaleza acertou a venda do zagueiro Alix Vinícius ao Atlético-GO. O Diário do Nordeste apurou que o Tricolor do Pici permanecerá com um percentual dos direitos econômicos do jogador, mas esta porcentagem ainda não foi informada.

Neste caso, o Leão receberia uma parcela no caso de futuras vendas dos direitos de Alix Vinícius, por ainda ser dono de parte do passe do jovem defensor.

O zagueiro de 24 anos vai assinar um contrato de três temporadas com o Atlético-GO, equipe que defendeu em 2023. Ele havia sido emprestado pelo Fortaleza ao Dragão até o dia 30 de junho de 2024, mas agora permanece na equipe goiana em definitivo.

Legenda: Alix Vinícius, ex-jogador do Fortaleza, durante treino no Pici Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Alix Vinícius se destacou pelo time de aspirantes do Fortaleza, mas recebeu poucas oportunidades na equipe principal do Leão. Ele já havia sido emprestado anteriormente ao Volta Redonda, no início de 2023.

Ao longo da última temporada, Alix disputou 33 partidas, sendo 15 delas pelo Volta Redonda e 18 pelo Atlético-GO. Ele participou da campanha que culminou no acesso do time goiano à Série A do Brasileirão.