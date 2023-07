Fortaleza acerta empréstimo do zagueiro Alix Vinícius ao Atlético-GO

O zagueiro Alix Vinícius será emprestado ao Atlético-GO até 0 de junho de 2024. O Fortaleza comunicou a transferência na manhã desta sexta-feira (14), em nota oficial. O contrato do jogador de 23 anos tem contrato com o Tricolor do Pici até dezembro de 2025.

Ele começou a temporada 2023 vestindo a camisa do Volta Redonda. Pelo time, atuou em 15 jogos e marcou um gol. Também disputou o Campeonato Carioca. Pelo Tricolor, no profissional, entrou em campo por duas O jogador foi destaque no time de aspirantes do Leão do Pici.

O jogador chegou a ser relacionado em três partidas com o Fortaleza, mas não foi utilizado por Vojvoda. Sem espaço no time cearense, o zagueiro deve ganhar rodagem com o Atlético-GO, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.