TV Verdes Mares transmite ao vivo Fortaleza x Cuiabá pela Série A neste domingo (16)

A TV verdes Mares transmite ao vivo a partida entre Fortaleza x Cuiabá neste domingo (16). O duelo entre as equipes é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O jogo acontece na Arena Castelão, às 16h. Antero Neto comanda a transmissão que contará com os comentários de André Almeida e as informações, direto do campo, de Lucas Catrib. A equipe estará ao vivo a partir das 15h45.

Além da TV Verdes Mares, a Verdinha FM também transmite a partida. Com Brenno Rebouças na narração, Marta Negreiros com as informações da partida e Wilton Bezerra nos comentários. A transmissão na rádio vai iniciar às 15h. O Diário do Nordeste ainda vai fazer o tempo real do jogo.

NO BRASILEIRÃO

Na Série A, o Fortaleza ocupa a 7ª posição, com 23 pontos, somando seis vitórias, cinco empates e três derrotas. A equipe comandada pro Juan Pablo Vojvoda chega para o jogo após a vitória contra o Athletico-PR por 1 a 0, com gol de Yago Pikachu.