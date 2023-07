Zagueiro português Tobias Figueiredo desembarca nesta quinta para iniciar trajetória no Fortaleza

O zagueiro português Tobias Figueiredo, anunciado como o novo reforço do Fortaleza, desembarca na noite desta quinta-feira (13) em Fortaleza (CE). O jogador de 29 deve realizar os primeiros trabalhos na sede do clube, no Pici, na sexta-feira (14).

Tobias assinou contrato com o Fortaleza até junho de 2026. Na negociação, o Tricolor do Pici adquiriu 70% dos direitos do zagueiro. Esta será a primeira experiência do jogador fora do continente europeu, onde atuou principalmente no futebol inglês.

O Leão agora conta com cinco zagueiros de ofício no elenco comandado pelo treinador argentino Juan Pablo Vojvoda:

Tobias Figueiredo | 29 anos

Marcelo Benevenuto | 27 anos

Emanuel Brítez | 31 anos

Titi | 35 anos

Bernardo Schappo | 24 anos

Tobias Figueiredo ainda aguarda sua regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Tricolor do Pici volta a campo no próximo domingo (16), às 16h de Brasília, quando recebe o Cuiabá na Arena Castelão, em partida válida pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão 2023. O Fortaleza é o atual sétimo colocado, com 23 pontos.