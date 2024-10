Fortaleza vence Ceará e sai na frente na final do Campeonato Cearense Feminino Sub-17

O Fortaleza saiu na frente na final do Campeonato Cearense Sub-17 contra o Ceará. Na tarde desta terça-feira (8), as Leoas venceram as Meninas do Vozão por 1 a 0 com golaço de falta da atacante Greise Kelly no Estádio Presidente Vargas.

Com o resultado, o Tricolor de Aço sai em vantagem na decisão, que terá o jogo de volta no domingo (13), às 16h, também no PV.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, as Leoas dominaram e criaram grandes chances. Darliane quase marcou um golaço de fora da área, mas a bola bateu no travessão. Aos 22', novamente a bola tocou na trave em cabeçada de Greise.

Com mais intensidade, o Tricolor chegou novamente com muito perigo. Greise fez linda jogada pela esquerda, driblou a goleira, tocou para o meio e a zaga tirou. Em seguida, Ravena também fez grande jogada individual, driblou a marcação, mas Mariana, do Ceará travou na finalização.

No segundo tempo, o Ceará começou pressionando em duas boas oportunidades em cobrança de falta de Thayla e depois em escanteio com grandes defesas de Raiane. As Leoas responderam com finalizações de Tainá e Ravenna, que foram para fora.

A atacante Greise era a mais ofensiva do Fortaleza. A atacante arriscou em algumas oportunidades, até que aos 27 minutos marcou um golaço de falta abrindo o placar no Presidente Vargas.

O rival quase empatou com finalizações que tocaram no travessão e na trave, mas as Leoas garantiram o resultado positivo para saírem em vantagem na final.