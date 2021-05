Fortaleza vence Caucaia por 4 a 1 no Castelão, no retorno do Estadual

O Fortaleza venceu o Caucaia por 4 a 1 no Castelão, jogo que marcou o retorno do Campeonato Cearense após 40 dias paralisado. O Tricolor de Aço teve grande volume de jogo, exigiu pelo menos onze defesas do goleiro Uoston, destaque do jogo, mas goleou, com dois gols e Robson e dois e Wellington Paulista.

Com o resultado, o Tricolor de Aço lidera o Estadual com 6 pontos em duas rodadas, enquanto o Caucaia tem -3, após punição imposta por escalação de jogador irregular na vitória diante do Pacajus na 1ª rodada.

O Leão volta a jogar na quarta-feira, contra o Pacajus, às 15h30 no estádio João Ronaldo, em Pacajus, enquanto o Caucaia joga no mesmo dia e horário diante do Atlético no Raimundo de Oliveira.

Ao longo dos 90 minutos, o Fortaleza foi muito superior, com posse de bola e com a iniciativa da partida. Era a tendência do jogo, afinal, o Caucaia reformulou todo seu time com a paralisação e montou uma equipe com jogadores amadores da cidade e alguns contratados.

O Tricolor não demorou a abrir o placar com Robson de cabeça, aos 10 minutos, após pressão desde o apito inicial.

As chances leoninas eram constantes, tamanha a diferença das equipes, apesar todo grande esforço do Caucaia, com uma equipe formadas às pressas.

Legenda: O atacante Wellington Paulista cumprimentou o Uoston, do Caucaia, após grande atuação o goleiro Foto: THIAGO GADELHA

E a Raposa foi recompensada aos 22 minutos, logo em seu 1º ataque, com penalti marcado, após Ederson derrubar Wendell. Ele cobrou bem e empatou, se emocionando muito na comemoração, por ter perdido recentemente o pai por Covid.

O empate era um prêmio para o guerreiro time do Caucaia, que só treinou 3 dias para o jogo, e um martírio para o Fortaleza.

A angústia tricolor seguia, com o goleiro Uoston evitando os gols, mas aos 46 minutos, Pikachu cruzou na cabeça de Robson para marcar o segundo do Leão.

Mais gols

Na etapa final, o roteiro foi semelhante, com o Leão pressionando em busca dos gols, o Caucaia se defendendo e seu goleiro pegando tudo: Tinga, Quintero, Matheus Vargas e David pararam no goleiro do Caucaia.

Até que Wellington Paulista entrou aos 20 minutos de decidiu o jogo, marcando dois belos gols. Aos 35, bateu forte na saída de Ouston.

E para fechar, aos 50, recebeu passe de Osvaldo e mandou de cobertura para sacramentar a vitória tricolor.