Fortaleza vence Bahia e abre vantagem nas Oitavas de Final da Copa do Brasil Sub-20
Leão venceu o jogo no CT Ribamar Bezerra
O Fortaleza venceu o Bahia por 3x1 na tarde desta quarta-feira (29), no CT Ribamar Bezerra, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Os gols do Leão foram marcados por Tomás Roco, Guilherme Moura e João Costa.
A partida de volta acontecerá na próxima quinta-feira (6), no CT Evaristo de Macedo, às 15h, com o Leão podendo perder por um gol de diferença para se classificar. Se o Esquadrão vencer por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis.
A equipe comandada pelo técnico Léo Porto volta a campo neste domingo (2), às 16h, no Estádio Perilo Teixeira, contra o Itapipoca, pela 2ª rodada da Taça Fares Lopes.
